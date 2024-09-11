Окупанти атакували Куп’янськ із танка

11 вересня окупанти вдарили із танка по Куп’янську на Харківщині, внаслідок чого у колишньому будинку культури здійнялась пожежа.

Про це у Фейсбуці повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, 11 вересня о 04:50 у Куп’янську внаслідок танкового обстрілу горів колишній будинок культури.

Вчора вдень у Куп‘янську внаслідок удару БПЛА був пошкоджений автомобіль.

Як зазначив очільник ОДА, у с. Козача Лопань Харківського району через обстріл горіла будівля зерноскладу.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Триває бій, підкреслив Синєгубов.

На Куп’янському напрямку, зазначив він, російські війська протягом дня 13 разів намагалися просунутися до українських позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. 10 атак відбили Сили оборони. Бої тривають в районі Лозової.