Суспільство

Окупант Морозов, який розкрив втрати РФ, вкоротив собі віку, – росЗМІ

21 Лютого 2024 09:22
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війна
Російський окупант та Z-блогер Андрій Морозов / Фото з відкритих джерел

Російський окупант та Z-блогер Андрій Морозов (відомий як Мурз) покінчив із життям після того, як військове керівництво змусило його видалити пост про втрати РФ у боях за Авдіївку.

Про це пише Telegram-канал ASTRA.

“Російський військовослужбовець Андрій Морозов наклав на себе руки через те, що начальство змусило видалити його зі свого телеграм-каналу пост про 16 тисяч загиблих військових РФ у боях за Авдіївку, йдеться в передсмертній публікації Морозова”, – пише канал.

Морозов брав участь в агресії проти України ще до повномасштабного вторгнення РФ, а також після.

21 лютого 2024 року в каналі Морозова з’явилися публікації, що свідчать про те, що він планує накласти на себе руки. Потім про смерть Морозова написали російські Z-канали.

Наразі офіційних підтверджень його смерті немає.

У пості, який військового змусило видалити керівництво, повідомляється про російські втрати в боях за Авдіївку і про те, що одному з військовослужбовців “сточеного майже до нуля” полку 1487 відмовили в прийомі за цим фактом заяви у військовій прокуратурі Санкт-Петербурга.


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