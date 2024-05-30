Одужання Фіцо після замаху буде «надзвичайно тривалим» – міністр оборони Словаччини

Поранення премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо були серйозними, тому відновлення буде «надзвичайно тривалим».

Про це сказав журналістам заступник прем’єр-міністра, міністр оборони Роберт Калиняк, передає Barron’s.

Як зазначається, Фіцо досі перебуває у лікарні після замаху, скоєного 15 травня. За цей час він переніс дві кількагодинні операції в лікарні міста Банська Бистриця. Медики оцінюють його стан як «задовільний».

«Одужання премʼєр-міністра нарешті йде вірним шляхом… Одужання буде надзвичайно тривалим, адже його травми дуже серйозні», – наголосив Калиняк, додавши, що зараз Фіцо вже може приймати їжу.

Зі свого боку радник уряду Ерік Калиняк, який був свідком стрілянини, сказав журналістам, що кулі зачепили тонкий кишківник Фіцо. «Кулі влучили в тонкий кишківник, прострелили його наскрізь п’ять разів, але лікарі зробили диво», – зауважив він.