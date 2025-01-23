Обстріли Харківщини: пошкоджено будинки, школу та лінію електромереж

Російські війська продовжують атакувати Харківщину. У ніч на 23 січня ворог обстріляв Богодухівський та Ізюмський райони.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зранку горіла господарча споруда в селі Новоселівка Богодухівського району. Близько 05:40 “Шахед” атакував відкриту територію поблизу села Литвинове Золочівської громади, що пошкодило лінію електромереж.

О 02:55 внаслідок удару по селу Підлиман Ізюмського району виникла пожежа, згоріли будинок, літня кухня та господарча споруда.

Наслідки ударів по Харківській області / Фото: Харківська ОВА

Протягом 22 січня російські загарбники обстріляли Харківський, Ізюмський, Чугуївській та Куп’янський райони.

Внаслідок обстрілу села Подвірки частково пошкоджено 14 приватних житлових будинків. Також росіяни вдарили по території Солоницівської селищної ради. Пошкоджено скління вікон 1 приватного будинку.

У селі Морозівка зафіксовано влучання в землю на відкритій території. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Внаслідок обстрілу села Бугаївка горів трав’яний настил на площі 200 м. кв

У селі Осинове внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

Внаслідок обстрілу села Хатнє пошкоджено приватні будинки та будівлю школи.