NYT: Як російські ракети обійшли оборону України та посіяли смертоносний хаос

У п’ятницю під час одного з найбільших нальотів 35 ракет прорвалися крізь повітряне прикриття України. Україна відповіла обстрілом російської Білгородської області, внаслідок якого загинули щонайменше 22 особи.

Як пише The New York Times, протягом кількох місяців використання Україною потужних систем ППО, що поставляються Заходом для відбиття російських ракетних атак, давало громадянам країни певну впевненість у тому, що над великими містами, такими як столиця Київ, ефективно діє захисний екран. У п’ятницю щит частково луснув.

У ході однієї з найбільших повітряних атак за всю війну Росія випустила стільки ракет, що українську оборону, схоже, перевантажили. Зіткнувшись зі шквалом різних видів повітряної зброї, українські ВПС заявили, що збили лише 87 зі 122 ракет, випущених Москвою, що становить близько 70 відсотків від загального числа, причому всі гіперзвукові ракети та багато балістичних ракет уникли перехоплення. Голова дослідницької групи Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан був відвертим. «Це розтрощило українську ППО», – сказав він.

Звичайно, системи протиповітряної оборони недосконалі, і масштаби обстрілу відіграли важливу роль у тому, що ракетам вдалося проскочити. Але бомбардування також показало, як Росія навчилася обходити ППО України та завдавати потужних ударів по країні, вважають військові експерти та українські чиновники. Протягом кількох місяців Росія накопичувала величезну кількість високоточних ракет та запускала хвилю за хвилею безпілотники, що виглядало як кампанія з промацування української оборони.

Атака у п’ятницю «була дуже хитромудро побудована», – сказав Кузан. «Росія атакувала за допомогою безпілотників, балістичних та гіперзвукових ракет, комбінуючи їх у різних хвилях і запускаючи з різних точок».

Як очевидна відповідь на російські удари Україна в суботу завдала удару ракетами і снарядами по місту Білгород, розташованому недалеко від кордону з Україною, в результаті якого, за словами російської влади, загинули понад 20 людей і ще близько 110 отримали поранення – це одна з найбільших смертоносних атак на російське місто з початку вторгнення Росії.

В Україні останні місяці більшість ракет, випущених Росією по Києву, були перехоплені ще до того, як жителі зрозуміли, що на них летить. Для українських громадян, які знаходяться далеко від лінії фронту, смерть і руйнування, що відбулися в п’ятницю в таких містах, як Київ, Харків, Львів та Дніпро, стали болючим нагадуванням про неминучу загрозу протистояння.

Після атаки українські офіційні особи знову звернулися до західних союзників із закликом прискорити постачання Києву зброї ППО. Але політичні чвари, насамперед у Вашингтоні, а також дедалі частіше в Європі, залишають сумніви щодо додаткової допомоги Україні, включаючи критично важливий пакет заходів безпеки на 50 мільярдів доларів, який Конгрес неодноразово відмовлявся приймати.

Під час інтенсивних російських повітряних бомбардувань України минулої зими ракети відносно легко врізалися у військову та цивільну інфраструктуру, долаючи мізерні на той момент засоби протиповітряної оборони. Багато з цих ударів припали на енергосистеми, зануривши українців у холод та темряву.

У відповідь західні союзники України почали постачати Києву потужну зброю ППО, включаючи зенітно-ракетні батареї Patriot, імовірно найсучаснішу систему наземного базування. Перша батарея Patriot була отримана приблизно у квітні. Невдовзі оборона України покращала. У травні Україні вдалося перехопити близько 83% російських ракет. В один із днів, коли Росія запустила 51 ракету, 48 було збито, повідомили військові. Дані, зібрані аналітичною групою Rochan Consulting, яка базується в Польщі, показали, що високий рівень перехоплення здебільшого зберігався до грудня.

У відповідь на це Росія, схоже, почала застосовувати різні комбінації повітряної зброї та маршрути атаки, щоб зрозуміти, як найкраще пробити оборону. У рамках цих зусиль, за словами українських військових, Росія використала дешеві ударні безпілотники Shahed для перевірки захисту. Місяць тому Росія запустила близько 75 безпілотників під час нічної атаки – «рекордну кількість» на той момент, за словами представників ВПС України.

Юрій Ігнат, спікер ВПС України, заявив на національному телебаченні цієї осені, що використання безпілотників «дозволяє противнику зробити висновки про сили та засоби в конкретному регіоні та врахувати цю інформацію при плануванні майбутніх атак».

Аналіз траєкторій російських повітряних атак, проведений українським виданням Texty, що спеціалізується на журналістиці даних, показав, що російські безпілотники часто літали вздовж великого шосе на півдні України – ймовірно тому, що їхній шум змішувався з шумом транспорту, роблячи їх менш помітними – і що вони часто запускалися із Криму. Іноді безпілотники та ракети запускалися з місць, розташованих далеко один від одного, але націлених на ту й саму ціль, йдеться в аналізі.

За даними військової розвідки України, на початок листопада Росія накопичила понад 800 високоточних ракет. У п’ятницю Росія, схоже, втілила ці місяці підготовки у життя. Генерал Валерій Залужний, верховний головнокомандувач України, повідомив у соціальних мережах, що напад розпочався з трьох десятків безпілотників «Шахед», запущених з півночі та південного сходу. Потім близько 5 години ранку винищувачі-бомбардувальники почали обстріл крилатими ракетами, а за годину – балістичними ракетами. Нарешті о 6:30 ранку російські винищувачі запустили п’ять гіперзвукових ракет «Кинжал», один з найдосконаліших видів зброї в російському арсеналі.

Україні вдалося перехопити лише першу хвилю крилатих ракет. Інші ракети врізалися у склади, збройові заводи та житлові будинки, ховаючи під уламками людей. Атака дозволила припустити, що «Шахеди», які передували ракетам, могли відволікти українські ППО або іншим чином забезпечити можливість завдання удару», – йдеться в оцінці Інституту вивчення війни, що базується у Вашингтоні.

Ще одна можлива причина, через яку деякі ракети ухилилися від українських ППО, – використання пасток. На неперевірених відео, розміщених у соціальних мережах, видно, як російська крилата ракета викидає освітлювальні ракети, які зазвичай використовуються бойовими літаками для введення в оману засобів ППО.

Кузан з Українського центру безпеки та співробітництва заявив, що напад Росії в п’ятницю показав, що в Україні все ще недостатньо техніки для відбиття великих і скоординованих обстрілів. Навпаки, попередив Кузан, у Росії «достатньо ресурсів, щоб здійснити ще кілька подібних атак», додавши, що, на його думку, Москва «вже готується до наступної».