NYT: Російські військовополонені в Макіївці могли бути вбиті зблизька

Американське видання New York Times підтвердило справжність відео, знятого в українському селі Макіївка Луганської області, де відбувається взяття в полон російських солдатів українськими військовими. У ході операції з’являється російський військовий у чорному з вогнепальною зброєю і відкриває вогонь, після чого щонайменше 11 російських військових виявляються вбитими.

Минулого тижня відео викликало шквал обурення у соцмережах, Україна та Росія звинуватили один одного, а ООН заявила, що цей епізод має бути розслідуваний. ‌

New York Times проаналізував усі відео з Макіївки та запропонував свою версію подій. Ось головне із розслідування видання.

До появи людини у чорному у дворі сільського будинку українських військових четверо: один лежить з кулеметом на землі та цілиться у сарай, звідки виходять російські військові та лягають обличчям у землю у дворі (на землі не менше 6 осіб, усі військові живі); другий український військовий стоїть за кулеметником, третій ходить по двору з автоматом в руках, четвертий лежить на землі та оглядає тіло – ймовірно, мертвого російського солдата.

Російського військового в чорному, який стріляв в українців, ймовірно, вбито на місці, він лежить в тій же стороні, звідки відкрив вогонь. Біла цегляна стіна, через яку він з’явився, пошкоджена, можливо, вогнем у відповідь українських сил.

Медичний радник доктор Рохіні Хаар із Physicians for Human Rights вважає, що більшість російських військових були вбиті пострілами в голову, коли лежали без зброї з витягнутими руками або з руками за головою.

Робити висновки тільки на основі наявних відеодоказів важко, зазначає експерт із кримінального переслідування військових злочинів в Утрехтському університеті Іва Вукусіч. За її словами, якщо російських військових розстріляли під час стрілянини, це не обов’язково є злочином. Але якщо російський військовий у чорному симулював капітуляцію та обдурив українських військових – це також може бути класифіковано як військовий злочин та переслідуватись відповідно до Женевських конвенцій.

Минулого тижня відеозаписи з Макіївки викликали обурення проросійських воєнкоррів та російських державних ЗМІ. Російська рада з прав людини заявила, що надішле відео до міжнародних організацій, Слідчий Комітет порушив кримінальну справу.

Україна пообіцяла провести власне розслідування.