NYT: Підрозділи, що проникли на Білгородчину, зазнали незначних втрат

Українські військові не брали участі в операції з проникнення у Білгородську область 22 травня, розповів газеті The New York Times високопосадовець з України.

За його словами, військовослужбовці ЗСУ надавали підтримку формуванням, які увійшли на територію російського регіону та прикривали український кордон на випадок контратаки РФ. Жоден український боєць не зайшов на територію Росії, наголосив співрозмовник.

Джерело The New York Times стверджує, що підрозділи, які проникли в Білгородську область, зазнали втрат, але не настільки значних, щоб це вплинуло на їхню боєздатність. Інші подробиці він не розкрив.

22 травня влада Білгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Подол, як повідомлялося, сталися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції.

Наступного дня Міноборони РФ повідомило, що підрозділи, що вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України. Відомство також заявило, що в результаті боїв було вбито понад 70 «українських терористів».

В Україні свою причетність до нападу заперечують. Відповідальність за вторгнення взяли на себе легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» (РДК) — формування, які в основному складаються з росіян, які воюють на боці України. Вони назвали свою операцію “миротворчою”, а її цілями – “створення демілітаризованої зони між Росією та Україною”, а також “демонстрацію” росіянам “успішної боротьби з путінським режимом”.

23 травня в РДК також стверджували, що бої у Білгородській області продовжуються. При цьому лідер формування Денис Нікітін, за словами кореспондента Financial Times у Києві Крістофера Міллера, втрати заперечував. У своїх соцмережах формування про втрати також не повідомляли.