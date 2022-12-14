Техно

Новий турецький військовий безпілотник від виробника Bayraktar здійснив перший політ

14 Грудня 2022 19:13
44
бпла

Військовий безпілотний літальний апарат Kizilelma (“Червоне яблуко”), створений турецькою компанією Baykar, здійснив свій перший політ, повідомило агентство “Анадолу”.

Новий безпілотник може використовувати короткі злітно-посадкові смуги та базуватись на флагмані ВМС Туреччини “Анадолу”.

Глава компанії Baykar Сельджук Байрактар опублікував у твіттері відео польоту безпілотника. “Ми не змогли більше утримувати його на землі, і він злетів”, – написав він у коментарі до відео.

Перший демонстраційний політ безпілотника заплановано на 2023 рік, коли в Туреччині відзначатиметься сторіччя Республіки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Грудня 2022 20:38
44

Зеленский жорстко поговорив з главою МОК Бахом
14 Грудня 2022 20:58
11

Джон Кірбі: Переговори з Росією про припинення війни слід залишити Зеленському
14 Грудня 2022 20:17
12

Червоний Хрест не виключає обміну полоненими у форматі “всіх на всіх”
14 Грудня 2022 20:02
64

Німеччина відмовляється передавати Україні ЗРК Patriot
14 Грудня 2022 19:46
24

Залужний з Каволі обмінялися думками щодо обстановки на фронті
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
усі думки