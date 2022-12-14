Новий турецький військовий безпілотник від виробника Bayraktar здійснив перший політ

Військовий безпілотний літальний апарат Kizilelma (“Червоне яблуко”), створений турецькою компанією Baykar, здійснив свій перший політ, повідомило агентство “Анадолу”.
🗓️ 14.12.2022— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022
İlk uçuş. First flight.#KIZILELMA ✈️🍎🚀 pic.twitter.com/QPW0egseaw
Новий безпілотник може використовувати короткі злітно-посадкові смуги та базуватись на флагмані ВМС Туреччини “Анадолу”.
Глава компанії Baykar Сельджук Байрактар опублікував у твіттері відео польоту безпілотника. “Ми не змогли більше утримувати його на землі, і він злетів”, – написав він у коментарі до відео.
Перший демонстраційний політ безпілотника заплановано на 2023 рік, коли в Туреччині відзначатиметься сторіччя Республіки.