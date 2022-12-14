Новий турецький військовий безпілотник від виробника Bayraktar здійснив перший політ

Військовий безпілотний літальний апарат Kizilelma (“Червоне яблуко”), створений турецькою компанією Baykar, здійснив свій перший політ, повідомило агентство “Анадолу”.

Новий безпілотник може використовувати короткі злітно-посадкові смуги та базуватись на флагмані ВМС Туреччини “Анадолу”.

Глава компанії Baykar Сельджук Байрактар опублікував у твіттері відео польоту безпілотника. “Ми не змогли більше утримувати його на землі, і він злетів”, – написав він у коментарі до відео.

Перший демонстраційний політ безпілотника заплановано на 2023 рік, коли в Туреччині відзначатиметься сторіччя Республіки.