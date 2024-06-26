Новообраний генсек Ради Європи заявив, що Україна в пріоритеті

Ален Берсе, новий генеральний секретар Ради Європи заявив, що підтримка України буде в його пріоритеті.

Про це пише Укрінформ.

Таку заяву швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії, зробив після оголошення результатів виборів.

“Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо, чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями”, – наголосив Берсе.

Він заявив про намір якомога швидше обговорити на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і Комітету міністрів та підготувати пропозиції щодо всіх аспектів підтримки.

“Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватись наших зобов’язань, і я обіцяю бути відданим цій справі”, – зазначив Берсе.