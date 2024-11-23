Нові правила бронювання від мобілізації в Україні: що зміниться з 1 грудня

З 1 грудня 2024 року в Україні набувають чинності оновлені правила бронювання чоловіків від мобілізації, які працюють у підприємствах. Про це повідомляє урядовий портал.
Основні зміни:
- Збереження статусу критично важливих підприємств:
Компанії, які отримали статус критично важливих до 22 листопада, зберігатимуть його до 28 лютого 2025 року. Проте статус може бути анульований за певних умов.
- Обов’язковий рівень заробітної плати:
Підприємства, які планують бронювати працівників, зобов’язані забезпечити їм заробітну плату не менше ніж 20 тисяч гривень.
- Чіткі критерії для визначення статусу:
Протягом 10 днів міністерства та обласні адміністрації мають розробити чіткі критерії, за якими підприємство зможе отримати статус критично важливого для економіки, регіону чи громади.
Ключові положення нових правил:
- Дія раніше наданих відстрочок:
- Відстрочки, надані Мінекономіки до 22 листопада, залишаються чинними до 28 лютого 2025 року.
- Відстрочки, оформлені через “Дію” до 22 листопада, діють у межах визначеного терміну, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.
2. Анулювання відстрочок:
Відстрочку можуть скасувати за рішенням Мінекономіки чи іншого уповноваженого органу, який її надавав.
3. Продовження статусу критично важливих підприємств:
- Підприємства, у яких статус завершується до 30 листопада 2024 року, автоматично зберігають його до кінця року.
- Для отримання статусу критично важливого підприємство повинно не мати заборгованостей з податків та ЄСВ.
Ці зміни, як зазначається у постанові Кабміну, спрямовані на посилення контролю над процесом бронювання, забезпечення справедливих умов для працівників і підтримку критично важливих галузей економіки та оборони.