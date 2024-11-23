Нові правила бронювання від мобілізації в Україні: що зміниться з 1 грудня

З 1 грудня 2024 року в Україні набувають чинності оновлені правила бронювання чоловіків від мобілізації, які працюють у підприємствах. Про це повідомляє урядовий портал.

Основні зміни:

Збереження статусу критично важливих підприємств:

Компанії, які отримали статус критично важливих до 22 листопада, зберігатимуть його до 28 лютого 2025 року. Проте статус може бути анульований за певних умов.

Компанії, які отримали статус критично важливих до 22 листопада, зберігатимуть його до 28 лютого 2025 року. Проте статус може бути анульований за певних умов. Обов’язковий рівень заробітної плати:

Підприємства, які планують бронювати працівників, зобов’язані забезпечити їм заробітну плату не менше ніж 20 тисяч гривень.

Підприємства, які планують бронювати працівників, зобов’язані забезпечити їм заробітну плату не менше ніж 20 тисяч гривень. Чіткі критерії для визначення статусу:

Протягом 10 днів міністерства та обласні адміністрації мають розробити чіткі критерії, за якими підприємство зможе отримати статус критично важливого для економіки, регіону чи громади.

Ключові положення нових правил:

Дія раніше наданих відстрочок:

Відстрочки, надані Мінекономіки до 22 листопада, залишаються чинними до 28 лютого 2025 року.

Відстрочки, оформлені через “Дію” до 22 листопада, діють у межах визначеного терміну, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

2. Анулювання відстрочок:



Відстрочку можуть скасувати за рішенням Мінекономіки чи іншого уповноваженого органу, який її надавав.



3. Продовження статусу критично важливих підприємств:

Підприємства, у яких статус завершується до 30 листопада 2024 року, автоматично зберігають його до кінця року.

Для отримання статусу критично важливого підприємство повинно не мати заборгованостей з податків та ЄСВ.

Ці зміни, як зазначається у постанові Кабміну, спрямовані на посилення контролю над процесом бронювання, забезпечення справедливих умов для працівників і підтримку критично важливих галузей економіки та оборони.