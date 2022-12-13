Суспільство

Нова Зеландія довічно заборонила молодим людям купувати цигарки

13 Грудня 2022 16:47
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паління, табак

Майбутнім поколінням новозеландців заборонили купувати тютюн у рамках пакету нових законів проти куріння, які ухвалив національний парламент, повідомляє ABC News.

Набір нових законів, які є одними з найсуворіших у світі, включає заборону на продаж тютюну особам, які народилися 1 січня 2009 року або після цієї дати, що карається штрафом до 150 000 новозеландських доларів (141 744 доларів США).

Заборона діятиме на все життя людини.

Закон також зменшить кількість нікотину, дозволеного в курильних тютюнових виробах, і скоротить кількість роздрібних торговців, які можуть продавати тютюн на 90 відсотків.

«Немає вагомих причин дозволяти продавати продукт, який вбиває половину людей, які його вживають», — заявила в парламенті заступник міністра охорони здоров’я Айша Верралл.

«І я можу вам сказати, що ми покінчимо з цим у майбутньому, ухвалюючи цей закон».

Вона сказала, що система охорони здоров’я заощадить мільярди доларів, якщо не потребуватиме лікування хвороб, спричинених курінням, таких як рак, інфаркти, інсульти та ампутації.

Вона сказала, що законопроект призведе до зміни поколінь і залишить у спадок краще здоров’я молоді.

Цікаво, що закон не стосується вейпінгу, який у Новій Зеландії вже став популярнішим за куріння.


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