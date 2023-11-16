Норвегія планує закрити кордон з РФ

Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель повідомила, що її країна готова ухвалити рішення про закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ. Цю заяву вона зробила на тлі повідомлення про закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні Фінляндії та Росії.

Про це вона заявила норвезькій інформагенції NTB, повідомляє “Європейська правда”

Голова Мін’юсту Норвегії підкреслила, що наразі підвищеної активності на Сторскогу, єдиному сухопутному прикордонному пункті з Росією, не спостерігається.

“Ми ретельно стежимо за ситуацію, і нам може бути доцільним оперативно закрити кордон у разі потреби”, – додала вона.

Мель додала, що Норвегія не фіксує ситуації на кордоні з Росією подібно до тієї, що спостерігається у Фінляндії.