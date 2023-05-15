Німецький футбольний функціонер висміяв візит Зеленського у Берлін, але потім вибачився

Віце-президент Німецького футбольного союзу (DFB) Герман Вінклер вибачився за пост у соціальних мережах, що висміює візит президента України Володимира Зеленського у Берлін.

Як повідомляє Reuters, Вінклер поскаржився на перекриття доріг та інші обмеження безпеки, заявивши, що “принаймні радянський меморіал у Трептов-парку поки що стоїть”. Він сказав, що місто закрили задля візиту “колишнього українського актора”.

Вінклер, який згодом видалив своє повідомлення, вибачився та сказав, що він також обговорив це питання з керівництвом DFB.