Німеччина припинить конвертацію української гривні в євро до 30 жовтня

Німеччина оголосила про припинення своєї програми, яка пропонувала українським біженцям обміняти українські гривні на євро без обмінних курсів.

Програма завершиться до 30 жовтня, йдеться в спільній заяві міністерства фінансів Німеччини та центрального банку, передає CNN.

Положення спочатку було запроваджено для допомоги українським біженцям, які втекли з країни після вторгнення Росії, але попит «зменшився», йдеться в заяві, додаючи, що останнім часом відбулося мало транзакцій.

У заяві додається, що останній день для обміну між валютами – 28 жовтня, оскільки банки закриті на вихідних.