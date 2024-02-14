Політика

Нідерланди приєднуються до української коаліції безпілотників

14 Лютого 2024 15:15
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бпла, Нідерланди
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен на брифінгу в Києві / Фото: hromadske

Нідерланди приєднуються до військової коаліції, яка постачатиме Україні передові безпілотні технології.

Про це повідомила міністрка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в інтерв’ю Reuters.

«Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом із Латвією та іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це — збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо саме те, що потрібно Україні», — сказала міністерка.

Оллонґрен зазначила, що зараз триває робота щодо формування коаліції. Працюючи разом, коаліція зможе реагувати на зм іну тактики України під час війни.

«Думаю, що в цьому буде сила цієї коаліції, щоб вона була в змозі забезпечити в дуже короткий термін те, що їм (українцям) потрібно», — сказала вона.


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