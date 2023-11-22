Суспільство

Незважаючи на погану погоду на фронті продовжуються наступальні операціі – ISW

22 Листопада 2023 08:30
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зсу, фронт

Українські та російські війська продовжують проводити наступальні операції на сході та півдні України, незважаючи на дощ та сніг.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому зазначається, що радник Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив 20 листопада, що через погані погодні умови зменшилася кількість російських обстрілів західного (правого) берега Херсонської області.

Речниця 14-ї окремої механізованої бригади Надія Замрига заявила 21 листопада, що російські війська продовжують наступальні дії на Куп’янському напрямку, незважаючи на сніг і мороз. Замрига додала, що кількість російських обстрілів, швидше за все, зменшиться у зв’язку з погодними умовами, але російські військовослужбовці не припинять наступальні дії повністю.

Аналітики ISW також відзначають, що президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення українських можливостей перед зимовим періодом під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном 20 листопада.

Крім того, російські провоєнні блогери стверджували 20 та 21 листопада, що як російські, так і українські сили намагаються використовувати безпілотники, в тому числі для коригування вогню артилерії, в умовах поганих погодних умов на всьому фронті. Російські блогери також стверджують, що багнюка ускладнює рух техніки, але українські та російські війська продовжують маневрувати і діяти на всіх напрямках.

За оцінками ISW, морозні погодні умови взимку, ймовірно, призведуть до відновлення більш активних бойових дій, а дощова погода, що триває, навряд чи зупинить українські або російські атаки.


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