Суспільство

Невідома країна передала Україні 50 танків Leopard

8 Серпня 2023 16:54
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бельгія, україна, танки

7 серпня до України з Бельгії відправили перші танки Leopard 1, які були придбані невідомою державою.

Про це повідомляють бельгійські видання De Standaard та Business AM.

За інформацією журналістів, Україна отримає танки Leopard 1, які раніше перебували озброєнні бельгійської армії. Кілька років тому Бельгія повністю зняла з експлуатації ці машини і продала їх компанії OIP Land Systems по 15 тис. євро за одиницю.

Причиною стало те, що бельгійське військове керівництво вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку та замінити її більш легкою колісною.


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