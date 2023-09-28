Політика

НАТО розмістить у Литві літаки AWACS для “моніторингу військової активності РФ”

28 Вересня 2023 18:41
читать на русском →
нато

НАТО тимчасово розмістить два літаки електронної розвідки AWACS у литовському Шяуляї. Про це йдеться в офіційній заяві Північноатлантичного Альянсу.

У заяві йдеться, що перший із двох літаків дальньої розвідки AWACS прибуде на нове місце дислокації вже сьогодні (28 вересня 2023 року) для “виконання місії зі спостереження за військовою діяльністю Росії поблизу кордонів Альянсу”. Для його обслуговування до Шяуляю буде також направлено близько 150 військовослужбовців.

Як заявив виконувач обов’язків офіційного представника НАТО Ділан Уайт, “агресивна війна Росії проти України посилила увагу до ситуації з безпекою у регіоні Балтійського моря”.

Авіасистеми AWACS здатні виявляти літаки та ракети за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО.

Альянс повідомляє, що посилив свою повітряну присутність на східному фланзі винищувачами, літаками-розвідниками та авіазаправниками, а після того, як російські удари дронами досягли територій країн Альянсу, США минулого тижня направили до Румунії ще чотири винищувачі F-16 для посилення повітряного патрулювання.

Найближчими днями літаки системи AWACS НАТО планують розпочати нову програму розвідувальних польотів над територією Альянсу.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Вересня 2023 19:57

Антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство
28 Вересня 2023 19:47

Сили оборони наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, – Генштаб
28 Вересня 2023 19:16

Окупанти з артилерії обстріляли Херсон. Загинули три жінки
28 Вересня 2023 18:22

Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року
28 Вересня 2023 17:06

У Польщі підтвердили, що торік на територію країни впала українська ракета
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
усі думки