Кримінал

Наслідки вечірнього удару РФ по Харкову 23 січня

24 Січня 2024 06:59
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ракетний удар

Ввечері 23 січня Росія завдала трьох ударів по Харкову, попередньо, ракетами С-300 з території Білгородської області. Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше дев’ятеро людей.

Серед поранених — 4-річна дитина, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Ми вважаємо, що таким чином росіяни намагаються залякати цивільне населення міста Харкова, щоб цивільні евакуювалися з міста. Це стратегія ведення війни зі сторони РФ. На наш погляд, вони й надалі будуть застосовувати такі ракетні удари”, — сказав керівник облпрокуратури Харківщини Олександр Фільчаков.

За його інформацією, у Холодногірському районі міста влучили в офісне приміщення.

Фото: Суспільне Харків


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