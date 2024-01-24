Наслідки вечірнього удару РФ по Харкову 23 січня

Ввечері 23 січня Росія завдала трьох ударів по Харкову, попередньо, ракетами С-300 з території Білгородської області. Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше дев’ятеро людей.

Серед поранених — 4-річна дитина, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Ми вважаємо, що таким чином росіяни намагаються залякати цивільне населення міста Харкова, щоб цивільні евакуювалися з міста. Це стратегія ведення війни зі сторони РФ. На наш погляд, вони й надалі будуть застосовувати такі ракетні удари”, — сказав керівник облпрокуратури Харківщини Олександр Фільчаков.

За його інформацією, у Холодногірському районі міста влучили в офісне приміщення.

Фото: Суспільне Харків