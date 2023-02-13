Напередодні Дня св. Валентина ціна на тюльпани у Харкові стартує з 30 гривень

Традиційно напередодні 14 лютого зростає попит на квіти. У Харкові працюють окремі спеціалізовані магазини і павільйони з квітами на ринках міста.

Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження, нагадали в пресс-службі Харківської міськради. Найчастіше в продажу зустрічаються вирощені в Україні, а також доставлені з Нідерландів, Перу та Еквадора.

Троянди у середньому коштують від 60 до 200 грн за штуку, тюльпани – 30-60 грн, іриси – 40-50 грн. Квіткові композиції (букети, композиції в коробках, кошиках тощо), зібрані флористом, можуть коштувати від 700 до 10 тис. грн, залежно від складу букету, оформлення та розміру.