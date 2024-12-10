Економіка

Найбільші банки України обмежують карткові перекази: подробиці меморандуму
10 Грудня 2024 17:32
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банки
Ілюстративне фото з відкритих джерел

10 грудня ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ОТП Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк та Таскомбанк підписали меморандум щодо прозорості банківських платіжних послуг. 

Про це повідомляє “РБК-Україна“.

Згідно з документом, банки введуть посилені обмеження на карткові перекази без документального підтвердження доходів. Для клієнтів “високого” ризику ліміт становитиме до 50 тис. грн на місяць, а для “середнього” і “низького” – до 150 тис. грн на місяць з 1 лютого та до 100 тис. грн з 1 червня.

Учасники меморандуму також обмежать кількість рахунків у одній валюті для клієнтів без підтверджених доходів до трьох рахунків. Однак це не стосуватиметься депозитних, кредитних рахунків або рахунків для програм державної підтримки.

Ліміти не стосуватимуться клієнтів із підтвердженими доходами, таких як зарплатні клієнти та волонтери.

Меморандум підписали основні банки України, й він залишається відкритим для підписання іншими фінансовими установами.


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