Найактивніші бої відбуваються на Сіверському та Покровському напрямках і на Курщині

Протягом доби на фронті зафіксовано 95 боєзіткнень. Російські війська продовжують активні штурмові дії, але українські захисники утримують позиції та завдають противнику втрат.

Прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей знову зазнали артилерійських обстрілів. Під ударом опинилися населені пункти Уланове, Тур’я, Вільне, Карповичі, Янжулівка, Тимоновичі та Блешня.

На Харківському напрямку три атаки росіян у районі Вовчанська були відбиті. Ворог також завдав авіаударів по Боровій та Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку триває активне протистояння, противник намагався прорватися біля Лозової, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупанти посилили тиск, здійснивши дев’ять атак у районах Балки Журавки, Новолюбівки, Мирного, Іванівки та Ямполівки.

Сіверський напрямок залишається одним із найгарячіших, де ворог здійснив 18 атак. Частину з них українські військові вже відбили, бої тривають у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Серебрянки.

На Краматорському напрямку українські військові стримують противника біля Часового Яру, Григорівки, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог атакував 13 разів у районах Торецька, Дружби та Дачного, наразі триває шість боєзіткнень.

На Покровському напрямку зафіксовано 20 атак, з них 17 були відбиті, три бої ще тривають. Ворожі авіаудари зафіксовані у Покровську, Надіївці, Одрадному та Звіровому.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили атаку поблизу Скудного.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано шість атак, дві з яких були відбиті, чотири ще тривають. Ворожі авіаудари спрямовані на Гуляйполе та Шевченко.

На Оріхівському напрямку три атаки відбиті, один бій триває поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку наступальних дій з боку ворога не зафіксовано.

На Курщині українські війська відбили 15 атак, шість боєзіткнень ще тривають. Ворог здійснив 12 авіаударів і понад 250 артилерійських обстрілів.

Збройні сили України продовжують виснажувати ворога вздовж всієї лінії фронту.