Наглядова рада “Укренерго” звільнила голову правління

Наглядова рада НЕК «Укренерго» ухвалила рішення звільнити Віталія Зайченка з посади голови правління компанії. Про це повідомляють джерела Економічної правди.
Тимчасово виконувати обов’язки голови правління призначено Олексія Брехта. Крім того, усі члени правління отримали статус в.о.
Причин звільнення наразі офіційно не оголошено.
У червні 2025 року Віталія Зайченка обрали головою правління «Укренерго» на відкритому конкурсі. До цього він працював головним диспетчером компанії, мав досвід керівництва диспетчерськими процесами в енергосистемі.