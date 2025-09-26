Наглядова рада “Укренерго” звільнила голову правління

Окупанти вдарили по маршрутному автобусу та будинках у Херсоні: загинула жінка, є поранені

У червні 2025 року Віталія Зайченка обрали головою правління «Укренерго» на відкритому конкурсі. До цього він працював головним диспетчером компанії, мав досвід керівництва диспетчерськими процесами в енергосистемі.

Наглядова рада НЕК «Укренерго» ухвалила рішення звільнити Віталія Зайченка з посади голови правління компанії. Про це повідомляють джерела Економічної правди .