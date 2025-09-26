        Суспільство

        Наглядова рада “Укренерго” звільнила голову правління

        Сергій Бордовський
        26 Вересня 2025 17:23
        читать на русском →
        Віталій Зайченко / Фото: пресслужба Укренерго
        Віталій Зайченко / Фото: пресслужба Укренерго

        Наглядова рада НЕК «Укренерго» ухвалила рішення звільнити Віталія Зайченка з посади голови правління компанії. Про це повідомляють джерела Економічної правди.

        Тимчасово виконувати обов’язки голови правління призначено Олексія Брехта. Крім того, усі члени правління отримали статус в.о.

        Причин звільнення наразі офіційно не оголошено.

        Реклама
        Реклама

        У червні 2025 року Віталія Зайченка обрали головою правління «Укренерго» на відкритому конкурсі. До цього він працював головним диспетчером компанії, мав досвід керівництва диспетчерськими процесами в енергосистемі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини