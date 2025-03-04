Економіка

Нафта дешевшає на тлі призупинення США допомоги Україні та нових мит
4 Березня 2025 07:50
читать на русском →

Ціни на нафту продовжують знижуватися після рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні, а також на тлі очікуваного запровадження нових мит на імпорт із Канади, Мексики та Китаю.

Як пише Reuters, ф’ючерси на нафту марки Brent втратили 54 центи (0,75%) і коштують 71,08 долара за барель. Американська WTI подешевшала на 36 центів (0,53%), зупинившись на рівні 68,01 долара.

Ринок сприймає напруженість між Білим домом та Україною як можливий сигнал до послаблення війни, що може вплинути на санкційну політику щодо Росії. За даними Reuters, Вашингтон вже доручив Держдепу та Мінфіну підготувати список санкцій, які можуть бути переглянуті в рамках переговорів із Москвою.

Втім, аналітики Goldman Sachs вказують, що російський експорт нафти більше залежить від квот ОПЕК+, аніж від санкцій, тож навіть у разі їхнього пом’якшення зростання постачань не є гарантованим.

На цьому тлі у понеділок ціни на нафту впали на 2%, досягнувши мінімуму за 12 тижнів. Додатковий тиск створюють американські мита, які можуть сповільнити економічне зростання.

З 5 березня імпорт із Канади та Мексики обкладатиметься 25% митом, при цьому енергетичні товари з Канади – 10%. Тарифи на китайські товари зростуть із 10% до 20%.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Березня 2025 06:51

Трамп заморозив військову допомогу Україні, – Bloomberg 
4 Березня 2025 09:10

Росія атакувала Україну майже сотнею дронів
4 Березня 2025 08:27

Європейські країни узгоджують кроки щодо конфіскації 200 млрд євро російських активів, – FT
4 Березня 2025 07:58

У Сизрані дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
4 Березня 2025 07:08

Нічна атака на Одесу: постраждали люди та енергетична інфраструктура
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки