Нафта дешевшає на тлі призупинення США допомоги Україні та нових мит

Ціни на нафту продовжують знижуватися після рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні, а також на тлі очікуваного запровадження нових мит на імпорт із Канади, Мексики та Китаю.

Як пише Reuters, ф’ючерси на нафту марки Brent втратили 54 центи (0,75%) і коштують 71,08 долара за барель. Американська WTI подешевшала на 36 центів (0,53%), зупинившись на рівні 68,01 долара.

Ринок сприймає напруженість між Білим домом та Україною як можливий сигнал до послаблення війни, що може вплинути на санкційну політику щодо Росії. За даними Reuters, Вашингтон вже доручив Держдепу та Мінфіну підготувати список санкцій, які можуть бути переглянуті в рамках переговорів із Москвою.

Втім, аналітики Goldman Sachs вказують, що російський експорт нафти більше залежить від квот ОПЕК+, аніж від санкцій, тож навіть у разі їхнього пом’якшення зростання постачань не є гарантованим.

На цьому тлі у понеділок ціни на нафту впали на 2%, досягнувши мінімуму за 12 тижнів. Додатковий тиск створюють американські мита, які можуть сповільнити економічне зростання.

З 5 березня імпорт із Канади та Мексики обкладатиметься 25% митом, при цьому енергетичні товари з Канади – 10%. Тарифи на китайські товари зростуть із 10% до 20%.