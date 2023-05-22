Надходять повідомлення про масований обстріл Білгородської області

Як повідомляють російські ТГ-канали, Грайворонівський район Білогородської області зазнав масованого обстрілу.
“Вже більше години ЗСУ накривають села Новобудівка-Перша, Козинка, Безіменно, Добре, Глотове та Головчине. Попередньо загинув один мирний житель”, – повідомляють із Росії.
Місцеві телеграм-канали публікують фото задимлення та повідомляють про відсутність електрики у мешканців Замостя.
Зазначений район межує із Сумською та Харківською областями.
“Білгородчата, будь ласка, залишайтеся в укритті ми не по вам”, – жартують в українських пабликах.
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