Надходять повідомлення про масований обстріл Білгородської області

Як повідомляють російські ТГ-канали, Грайворонівський район Білогородської області зазнав масованого обстрілу.

“Вже більше години ЗСУ накривають села Новобудівка-Перша, Козинка, Безіменно, Добре, Глотове та Головчине. Попередньо загинув один мирний житель”, – повідомляють із Росії.

Місцеві телеграм-канали публікують фото задимлення та повідомляють про відсутність електрики у мешканців Замостя.

Зазначений район межує із Сумською та Харківською областями.

“Білгородчата, будь ласка, залишайтеся в укритті ми не по вам”, – жартують в українських пабликах.