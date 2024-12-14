Суспільство

На війні загинув відомий актор Яків Ткаченко
14 Грудня 2024 14:19
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кіно
Яків Ткаченко / Фото Facebook Alla Samoylenko

У боях за Україну загинув Яків Ткаченко, актор театру та кіно родом із Дніпра. Про це повідомила акторка Ірма Вітовська-Ванца на своїй сторінці у Facebook.

“Яків Ткаченко на щиті… Лети, дорогий і сердечний. Слава Герою”, – написала вона.

Яків Ткаченко понад 20 років віддавав себе театральній сцені та кіноекрану. Глядачам він запам’ятався своїми яскравими ролями у стрічках “Червоний”, “Припутні”, “Ціна правди”, “Безславні кріпаки”, “Довбуш” та у серіалі “Перевізниця”.

З початком повномасштабного вторгнення в березні 2022 року актор приєднався до 128-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. У 2023 році він тимчасово демобілізувався, але згодом знову повернувся на передову, цього разу в складі 3-ї окремої штурмової бригади.

Яків двічі отримував поранення, борючись на Донецькому напрямку, однак продовжував виконувати бойові завдання. Його відвага та самовідданість назавжди залишаться у пам’яті близьких, колег і всієї України.

Вічна слава Герою.


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