На війні загинув актор Богдан Колесник

На війні, виконуючи бойове завдання, загинув український актор театру та кіно Богдан Колесник.

Про це Державне агентство України з питань кіно повідомило у Facebook.

«Вчора, 23 грудня, на фронті, виконуючи бойове завдання, загинув талановитий український актор Богдан Колесник», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Колесник брав участь у зйомках серіалів «СуперКопи», «Опер за викликом», «Топтун», «Маестро» та «Виходьте без дзвінка».

Актор працював у театрі «Особистості» та в Українському сучасному театрі.