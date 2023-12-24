Кримінал

На війні загинув актор Богдан Колесник

24 Грудня 2023 20:11
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війна, кіно

На війні, виконуючи бойове завдання, загинув український актор театру та кіно Богдан Колесник.

Про це Державне агентство України з питань кіно повідомило у Facebook.

«Вчора, 23 грудня, на фронті, виконуючи бойове завдання, загинув талановитий український актор Богдан Колесник», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Колесник брав участь у зйомках серіалів «СуперКопи», «Опер за викликом», «Топтун», «Маестро» та «Виходьте без дзвінка».

Актор працював у театрі «Особистості» та в Українському сучасному театрі.


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