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На відстані 8 млрд світлових років від Землі стався супермегавибух – астрономи

12 Травня 2023 12:22
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космос

Британські астрономи зафіксували найбільший космічний вибух в історії спостережень. Він являє собою вогненну кулю, в сто разів більшу за всю Сонячну систему.

За даними вчених, її яскравість у два трильйони разів вища за сонячну. За час спостережень вибух виділив у сто разів більше енергії, ніж Сонце виділить за десять мільярдів років.

Спалах знаходиться на відстані восьми мільярдів світлових років від Землі і триває вже понад три роки – з моменту його виявлення у 2020 році. Астрономи вважають, що вибух стався після того, як надмасивна чорна діра поглинула величезну хмару газу.


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