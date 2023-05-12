На відстані 8 млрд світлових років від Землі стався супермегавибух – астрономи

Британські астрономи зафіксували найбільший космічний вибух в історії спостережень. Він являє собою вогненну кулю, в сто разів більшу за всю Сонячну систему.

За даними вчених, її яскравість у два трильйони разів вища за сонячну. За час спостережень вибух виділив у сто разів більше енергії, ніж Сонце виділить за десять мільярдів років.

Спалах знаходиться на відстані восьми мільярдів світлових років від Землі і триває вже понад три роки – з моменту його виявлення у 2020 році. Астрономи вважають, що вибух стався після того, як надмасивна чорна діра поглинула величезну хмару газу.

Detectada la explosión cósmica más duradera jamás observada. El #CSIC participa en el hallazgo de la explosión estelar AT2021lwx, que sigue brillando después de tres años, mientras que la mayoría de supernovas son visibles solo unos meses.

▶️https://t.co/tkXAe2RWvT pic.twitter.com/z0mMMvhCxC — CSIC (@CSIC) May 12, 2023