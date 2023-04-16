Суспільство

На Великдень Україна повернула з полону ще 130 захисників

16 Квітня 2023 11:15
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єрмак, обмін, полонені

Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. З російської неволі вдалося звільнити 130 захисників.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.

За його словами, додому повернулися військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники Державної спеціальної служби транспорту. Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Він зазначив, що звільнені рядові і сержанти потрапили в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

“Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них”, – написав Єрмак.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернулися 92 бійці ЗСУ, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та ДССТ.


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