Кримінал

На українсько-румунському кордоні затримали рекордну кількість ухилянтів

8 Березня 2024 14:11
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мобілізація
Поблизу українсько-румунського кордону затримали Mercedes в якому перевозили 34 ухилянтів / Фото: Віталій Глагола

Поблизу контрольно-пропускного пункту “Порубне” у Чернівецькій області затримали рекордну кількість ухилянтів. Усередині вантажного авто виявилися 34 чоловіки, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

Організатором цієї небезпечної авантюри виявився сам водій буса. Він обіцяв кожному з ухилянтів переправлення через кордон за винагороду у розмірі 10 тисяч євро, зібравши в цілому суму у 340 тисяч євро.

Затримання провели співробітники Служби безпеки України у Чернівецькій області спільно з прикордонниками.


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