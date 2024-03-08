На українсько-румунському кордоні затримали рекордну кількість ухилянтів

Поблизу контрольно-пропускного пункту “Порубне” у Чернівецькій області затримали рекордну кількість ухилянтів. Усередині вантажного авто виявилися 34 чоловіки, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

Організатором цієї небезпечної авантюри виявився сам водій буса. Він обіцяв кожному з ухилянтів переправлення через кордон за винагороду у розмірі 10 тисяч євро, зібравши в цілому суму у 340 тисяч євро.

Затримання провели співробітники Служби безпеки України у Чернівецькій області спільно з прикордонниками.