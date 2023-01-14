Політика

На територію Молдови після обстрілу РФ втретє впали уламки ракети

14 Січня 2023 18:23
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молдова, ракета

Після нової ракетної атаки РФ по українських цілях 14 січня молдовський прикордонник виявив уламки ракети у Бричанському районі на кордоні з Україною. 

Про це 14 січня повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови.

Через постійніракетні обстріли Росією у Молдові збільшили кількість патрулів на кордоні з Україною, які спостерігають за повітряним простором та кордоном з Україною.

“Як тільки останки передбачуваної ракети були виявлені, були негайно вжиті заходи щодо захисту району та були викликані аварійна служба 112, а також групи IGP Bombteh. Також задіяно прокуратуру Бриченського району. Прикордонна поліція та спецслужби охороняють периметр і готують допомогу групам з розслідувань”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що це вже 3-й випадок, коли рештки ракет від бомбардувань України падають на територію Республіки Молдова. Як і попередніх випадках, всі необхідні дії робляться у порядку компетентними інстанціями.


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