На території Балаклійської громади під час розмінування підірвався сапер з Чернігова

Поліцейські встановлюють обставини підриву чоловіка на невідомому вибуховому предметі на території Балаклійської громади Харківської області.

Як повідомили в місцевій поліції, 5 квітня до чергової частини відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що в селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області.

“Правоохоронці встановили, що трагедія сталася під час обстеження та розмінування території населеного пункту внаслідок детонації вибухового пристрою. Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги”, – йдеться у повідомленні.