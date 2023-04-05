Кримінал

На території Балаклійської громади під час розмінування підірвався сапер з Чернігова

5 Квітня 2023 17:40
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Поліцейські встановлюють обставини підриву чоловіка на невідомому вибуховому предметі на території Балаклійської громади Харківської області.

Як повідомили в місцевій поліції, 5 квітня до чергової частини відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що в селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області.

“Правоохоронці встановили, що трагедія сталася під час обстеження та розмінування території населеного пункту внаслідок детонації вибухового пристрою. Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги”, – йдеться у повідомленні.


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