На Сумщину проривалась російська ДРГ

Російські диверсанти намагалися проникнути у Сумському область. Українські прикордонники вступили у бій з ДРГ.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що минулої доби прикордонний наряд виявив декілька російських диверсантів, які рухалися з території РФ. Прикордонники відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

Для посилення північного напрямку висунулися підрозділи Державної прикордонної служби та Сил оборони. Були залучені артилерійський та мінометний розрахунки.

“У результаті бою – окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються”, – кажуть прикордонники.