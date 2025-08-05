На Сумщині спецпризначенці ГУР знищили понад вісім рот російських військових (відео)

Бійці “Спецпідрозділу Тимура” Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну спецоперацію на Сумському напрямку, зірвавши логістику російських військ і зупинивши їхнє просування.

Як повідомляє ГУР, під час рейду українські спецпризначенці зайшли в тил ворога, зачистили його позиції та закріпилися. В результаті дій розвідників було припинено постачання боєприпасів і провізії для підрозділів РФ на цій ділянці фронту.

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“Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії рф відмовлялися йти на штурм українських позицій у зоні відповідальності підрозділу, вигадуючи для цього надумані причини”, — повідомили у ГУР.

За попередніми даними, російські втрати склали щонайменше 334 загиблих і понад 550 поранених.