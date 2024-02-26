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На Сонці стався найпотужніший спалах за останні сім років

26 Лютого 2024 15:06
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космос
Сонячна обсерваторія НАСА фіксує наслідки сонячного спалаху / Фото: НАСА

Спалах класу X6.3, що є найсильнішим у поточному сонячному циклі, досяг свого піку активності о 17:34 за східним часом у четвер, 22 лютого. Цей спалах стався в активній області Сонця, відомій як AR 3590.

Попередні два спалахи, X1.8 і X1.7, сталися раніше в середу і четвер відповідно. Хоча всі ці спалахи не супроводжувалися масивними викидами плазми, відомими як корональні викиди маси (CME), вони все ж привернули увагу фахівців.

Попри потенційні ризики для комунікаційної та енергетичної інфраструктури на Землі, управління NOAA запевнило, що спалах X6.3 не повинен викликати серйозних занепокоєнь. Однак, Європейське космічне агентство (ЄКА) стежить за подіями та наголошує на можливих геомагнітних збуреннях, якщо сонячна плазма досягне нашої планети.

Наразі Сонце перебуває на шляху до сонячного максимуму, точки у своєму 11-річному циклі, що означає збільшення частоти сонячних плям і активних областей. Нові спалахи в ділянці AR 3590 очікуються найближчими днями, їхні наслідки уважно відстежуватимуть і аналізуватимуть науковці та космічні агентства.


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