На російському заводі з виробництва вибухівки стався вибух. Одна людина загинула

На Чапаєвському механічному заводі в Самарській області, що виробляє детонатори та вибухівку, стався вибух. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на екстрені служби.

За даними агентства, внаслідок вибуху одна людина загинула, троє постраждали.

“В одному з цехів Чапаєвського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежі не сталося”, – повідомили в екстрених службах.

Як зазначено на сайті Чапаєвського механічного заводу, підприємство спеціалізується на випуску промислових засобів підривання. Серед них — капсулі-детонатори, піротехнічні реле, шнури, що детонують, кумулятивні заряди, герметичні вибухові патрони, патроновані емульсійні вибухові речовини.