Суспільство

На роботу Верховної Ради за 2023 рік витратили 2,6 млрд грн

19 Березня 2024 17:20
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вру
ВРУ / Getty Images

На функціонування роботи Верховної Ради у 2023 році було витрачено 2,6 млрд грн, з яких 13, 7 млн – на забезпечення візитів делегацій Верховної Ради України за кордон. Водночас на 2024 рік встановлено річний обсяг видатків для забезпечення діяльності ВР – 2,9 млрд грн. 

Про це пише LIGA.net.

За даними ВР, у 2023 році для забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів та народних депутатів України було виділено суму 2 732,1 млрд гривень. Водночас, за даними, які надали редакції, у 2023 році фактично було використано 2 592,7 млрд гривень, зокрема для забезпечення візитів делегацій уряду за кордон – 13,7 млн гривень.

На забезпечення діяльності Ради у 2024 році Законом України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” встановлено річний обсяг видатків у сумі 2 947,1 млрд гривень.

“Необхідно зазначити, що в умовах воєнного стану Верховна Рада України здійснює діяльність у режимі максимальної економії бюджетних коштів”, – акцентували у коментарі для видання.


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