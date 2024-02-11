На півдні Молдови знайшли уламки російського “шахеда”

У районі молдовсько-українського кордону, недалеко від села Етулія Вулканештського району, було виявлено фрагменти безпілотного літального апарату “шахед”, повідомляє місцеве видання ZdG.

“Ми зазначаємо, що для населення в цьому районі немає жодних ризиків або небезпек, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримання атмосфери порядку, миру та громадської безпеки.

За інформацією української влади, атака безпілотника сталася в ніч із 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, ппоблизу кордону з Молдовою. Є підозра, що виявлені уламки безпілотника є одним із безпілотників, збитих українською зенітною установкою”, – повідомили в прикордонній поліції.

Прем’єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан рішуче засудив необґрунтовані російські атаки на Україну, які знову торкнулися Молдови, повідомляє прес-секретар уряду Даніел Воде.

“Сьогодні в південній частині Молдови було знайдено фрагменти безпілотника. Розслідування триває.

Влада забезпечує громадську безпеку, і жодних ризиків для місцевого населення немає”, – прокоментував прем’єр-міністр Дорін Речан.