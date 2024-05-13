Суспільство

На окупованій Луганщині вибухнув великий склад із БК росіян

13 Травня 2024 15:06
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У окупованому місті Сорокино Луганської області вибухнув склад, на якому зберігався боєкомплект російських окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

“Загарбники думали, що і цей склад є досить надійним, бо розташовувався майже на кордоні з РФ, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 км. Але вибухнуло і там. Тепер російські військові у цьому районі мають обмежений запас БК, що невдовзі має позначитися на їхніх наступальних діях”, — написав він.

За словами Лисогора вибух на складі із боєкомплектом став третьою надзвичайною ситуацією в тилу росіян на окупованій частині Луганщини упродовж тижня.


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