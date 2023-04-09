Суспільство

На окупованій Херсонщині росіяни посилюють рейди Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також “забороненого” контенту, йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі. Поділитися:



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