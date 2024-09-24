​На Одещині затримали прикордонника, який збирався переправити ухилянта у Молдову

В Одеській області правоохоронці затримали прикордонника, який за хабар у розмірі $4000 збирався переправити ухилянта у Молдову.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“На Одещині підрозділи забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ спільно з іншими правоохоронцями затримали прикордонника за отримання неправомірної вигоди у розмірі $4000. Після отримання коштів військовослужбовець мав доставити чоловіка до кордону для подальшого переправлення його у Молдову”, – йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.