Кримінал

​На Одещині затримали прикордонника, який збирався переправити ухилянта у Молдову
24 Вересня 2024 16:44
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В Одеській області правоохоронці затримали прикордонника, який за хабар у розмірі $4000 збирався переправити ухилянта у Молдову.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“На Одещині підрозділи забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ спільно з іншими правоохоронцями затримали прикордонника за отримання неправомірної вигоди у розмірі $4000. Після отримання коштів військовослужбовець мав доставити чоловіка до кордону для подальшого переправлення його у Молдову”, – йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Правоохоронці затримали прикордонника за хабар у $4000 / Фото: ДПСУ

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