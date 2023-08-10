Суспільство

На Одещині затримали голову райради: викрав майна на 2,7 млн

10 Серпня 2023 18:41
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рада, гроші, одеса

Голову райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка викрили на викраденні майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на 2 мільйонів 690 тисяч гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними джерела УП йдеться про Мельниченка.

За даними слідства, посадовець під приводом нібито збереження державного майна від ворожих обстрілів, заволодів швидкісним катером “TUNA” 865 Cabin із двома підвісними двигунами та автомобільним причепом, шляхом ведення в оману осіб, у яких майно знаходилось на зберіганні на території яхт-клубу “Совіньйон” в Одесі, та внесення недостовірних відомостей до документів.

В подальшому, підозрюваний перевіз катер у “безпечне” місце на територію заводу у місті Біляївка та розпорядився ним на власний розсуд.

Прокуратура зазначає, що голову райради затримали в порядку ст. 615 КПК України.

Наразі прокурори повідомили йому про підозру в крадіжці в особливо великих розмірах.


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