Кримінал

На Одещині автівка збила 6-річного хлопчика, місцеві жителі виходили на мітинг та вимагали негайних дій від влади
26 Липня 2024 14:15
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дтп
Мітингувальники перекрили рух дорогою М-15 на Одещині / Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

На Одещині у межах села Орлівка сталась смертельна ДТП: легковик наїхав на 6-річного хлопчика.

За даними поліції, 37-річна водійка легковика ВАЗ не вибрала безпечну швидкість та наїхала на 6-річного хлопчика, коли той вибіг на дорогу. Дитина отримала травми, несумісні з життям, та померла у лікарні.

Того ж дня жителі Орлівки вийшли на мітинг та перекрили рух на автодорозі М-15. Вони вимагали негайних дій від місцевої влади. В.о. голови Ізмаїльської РВА Сергій Проданов та Ренійський міський голова Ігор Плєхов зустрілись з мітингарями та обговорили ситуацію.

“Було прийнято рішення щодо встановлення обмежень швидкості на даній ділянці дороги шляхом установки лежачих поліцейських. Також заплановано проведення додаткових заходів для підвищення безпеки дорожнього руху та зниження ризику подібних інцидентів у майбутньому”, — йдеться у повідомленні Ізмаїльській районній військовій адміністрації.


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