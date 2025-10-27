        Кримінал

        На Львівщині у ДТП загинула жінка: її син після звістки про смерть матері вчинив самогубство

        Галина Шподарева
        27 Жовтня 2025 15:49
        Місце смертельної ДТП / Фото: Львівська обласна прокуратура
        Місце смертельної ДТП / Фото: Львівська обласна прокуратура

        У селі Лани-Соколівські Стрийського району Львівської області сталася смертельна ДТП. Місцевий житель за кермом Audi A6 порушив ПДР, виїхав на узбіччя дороги та збив 52-річну жінку-пішохода.

        Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

        За інформацією правоохоронців, син загиблої, дізнавшись про смерть матері, вчинив самогубство.

        Дата, коли відбулася смертельна ДТП, не уточнюється. За даними прокуратури, аварія сталася у жовтні.

        Від отриманих травм постраждала загинула на місці, а водій втік з місця аварії, але невдовзі його затримали.

        “Як з’ясувалось, рівень алкоголю в його крові перевищував допустиму норму в дев’ять разів”, – розповіли в прокуратурі.

        Чоловіку повідомлено про підозру у залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України). За клопотанням сторони обвинувачення водію обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

        Пошкоджена в ДТП автівка / Фото: Львівська обласна прокуратура

