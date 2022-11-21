Економіка

На Київщині погіршилась ситуація з постачанням електрики

21 Листопада 2022 12:59
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електропостачання

Попри попередні прогнози про стабілізацію ситуації з постачанням електрики і тільки планові відключення, на Київщині довелось застосувати екстрені заходи.

У Київській області значно зросло споживання електроенергії, щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні НЕК “Укренерго” надав розпорядження провести екстрені відключення світла, – повідомили в адміністрації Київщини.

На цей час планові графіки стабілізаційних відключень не діють.

Вчора “Укренерго” повідомляло, що 21 листопада у всіх регіонах України будуть застосовані тільки планові відключення.

“Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються”, – раніше заявили в “Укренерго”.

Росія пошкодила близько 50% енергоінфраструктури України, повідомив раніше керівник уряду Денис Шмигаль.

Через це у більшості регіонів країни діють планові графіки вимкнення електрики, але в певних регіонах застосовують екстрені вимкнення.


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