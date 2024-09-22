Кримінал

На Київщині неадекват влаштував стрілянину у магазині, є поранені
22 Вересня 2024 18:10
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кримінал
Поліція Київщини затримала стрільця, який поранив двох людей з автомата / Скріншот відео

Сьогодні близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин в Обухівському районі Київської області і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік.

Поліцейські прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили, особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стільця.

“Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку. Пораненим медики надали допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує”, – повідомляє Нацполіція.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років.


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