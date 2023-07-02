Суспільство

На кордоні з Польщею рекордні черги

2 Липня 2023 15:00
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виїзд за кордон, дпсу

Впродовж попередньої доби державний рубіж з Польщею перетнуло 69,5 тис. громадян та 12,3 тис. одиниць транспорту в обох напрямках. “Від початку літнього сезону показник пропущених через кордон є рекордним”, – заявили в ДПСУ.

Найбільші накопичення з легковиків на виїзд з України спостерігались у «Краківці», «Шегинях», «Раві-Руській» та «Устилузі». З боку суміжної сторони, в другій половині дня та ввечері, у «Краківці» та «Шегинях» черги сягали близько 200 авто. Накопичення пасажирських автобусів в бік Польщі зафіксовано у «Краківці», «Шегинях» та «Грушеві».

“Сьогодні станом на 12:00 черги на виїзд з України зменшились. Зокрема перед пунктами пропуску очікують від 60 до 95 легковиків. На в’їзд в Україну у «Краківці» та «Шегинях» очікують по 200 автомобілів, у «Раві-Руській» та «Грушеві» 80 та 60 відповідно.

Від 7 до 11 пасажирських автобусів очікують на виїзд у «Шегинях», «Краківці», «Раві-Руській» та «Грушеві». З боку суміжної держави черги з автобусів спостерігаються у «Шегинях», «Краківці» та «Грушеві»”, – йдеться у повідомленні.


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