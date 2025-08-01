        Суспільство

        На Камчатці через цунамі постраждала база атомних підводних човнів Росії

        Федір Олексієв
        1 Серпня 2025 16:48
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        Землетрус на Камчатці пошкодив базу російських підводних човнів / Umbra Space
        Землетрус на Камчатці пошкодив базу російських підводних човнів / Umbra Space

        База атомних підводних човнів Росії на Камчатці, ймовірно, зазнала ушкоджень через цунамі, спричинене потужним землетрусом.

        Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на супутникові знімки.

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        Хвилі обрушилися на військово-морську базу “Рибачий”, де розміщено більшість атомних субмарин Тихоокеанського флоту РФ, зокрема підводні човни класу “Борей” і “Дельта”.

        База розташована в Авачинській бухті, приблизно за 120 км від епіцентру підземних поштовхів. У цій же бухті знаходиться і база Петропавловськ-Камчатський, а також ракетні склади та суднобудівні об’єкти.

        За знімками, зробленими супутником Umbra Space 31 липня, частина одного з пірсів на базі “Рибачий” змістилася, що може свідчити про його часткове руйнування.

        Попередньо підводні човни не постраждали, адже не були пришвартовані біля цього пірса. 


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