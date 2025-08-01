На Камчатці через цунамі постраждала база атомних підводних човнів Росії

База атомних підводних човнів Росії на Камчатці, ймовірно, зазнала ушкоджень через цунамі, спричинене потужним землетрусом.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на супутникові знімки.

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Хвилі обрушилися на військово-морську базу “Рибачий”, де розміщено більшість атомних субмарин Тихоокеанського флоту РФ, зокрема підводні човни класу “Борей” і “Дельта”.

База розташована в Авачинській бухті, приблизно за 120 км від епіцентру підземних поштовхів. У цій же бухті знаходиться і база Петропавловськ-Камчатський, а також ракетні склади та суднобудівні об’єкти.

За знімками, зробленими супутником Umbra Space 31 липня, частина одного з пірсів на базі “Рибачий” змістилася, що може свідчити про його часткове руйнування.

Попередньо підводні човни не постраждали, адже не були пришвартовані біля цього пірса.