Суспільство

На Херсонщині водолази дістали з річки тіло 13-річного хлопця
15 Лютого 2025 11:27
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На Херсонщині п'ятеро дітей провалилися під лід, троє загинули / Фото: ДСНС
На Херсонщині п'ятеро дітей провалилися під лід, троє загинули / Фото: ДСНС

У Херсонській області рятувальники завершили пошукові роботи на річці Інгулець, де 13 лютого провалилися під лід п’ятеро дітей. Сьогодні з води дістали тіло 13-річного хлопця. Двох загиблих дітей знайшли напередодні, двох вдалося врятувати

Про це повідомили в ДСНС Херсонщини.

“Тіло 13-річного хлопчика знайшли на відстані 500 метрів від місця, де діти провалились під лід”, – йдеться в повідомленні.

Напередодні водолази підняли на берег тіла двох дітей: 9-річного хлопчика та 14-річної дівчини.

Всього у пошукових роботах від ДСНС Херсонщини було задіяно 25 рятувальників, п’ять одиниць техніки, плавзасоби, спеціальне пошукове обладнання та підводні дрони.

Нагадаємо, 13 лютого на території Великоолександрівської громади Херсонської області четверо дітей з однієї родини – двоє хлопчиків 13 та 9 років і дві дівчинки 14 та 12 років – гуляли по льоду на річці Інгулець. Тонка крига не витримала й діти провалилися у воду.

“Це помітила 16-річна дівчина, яка була неподалік. Вона кинулася рятувати дітей, але й сама опинилася під водою. На місце трагедії прибіг місцевий мешканець. Йому вдалося витягнути 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку”, – розповіли в ДСНС.

Пошукова операція на річці Інгулець / Фото: ДСНС

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