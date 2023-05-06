Суспільство

На Херсонщині рятувальники потрапили під обстріл, шестеро саперів загинуло

6 Травня 2023 20:59
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дснс, херсонська область

Сьогодні, 6 травня, в Херсонській області бригада рятувальників потрапила під ворожий обстріл. В результаті російської атаки шестеро саперів загинули, ще двоє людей поранено.

Про це повідомляє ДСНС.

Під час розмінування деокупованих територій на Херсонщині, піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, – отримали поранення та наразі госпіталізовані. Техніка рятувальників теж була знщена.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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